Jorge Almeida venceu em Vilar Formoso

Dezasseis pilotos participaram na primeira edição da Perícia de Vilar Formoso/ Almeida, que decorreu no fim de semana numa organização do Guarda Unida Desportiva com o apoio do município de Almeida.

A competição teve duas provas, tendo a classificação final resultado da soma dos dois melhores tempos em cada jornada realizada junto ao pavilhão multiusos de Vilar Formoso (sábado) e às piscinas municipais de Almeida (domingo). No primeiro dia, Jorge Almeida (Volkswagen) chegou-se à frente e terminou o dia com os melhores tempos nas seis passagens do circuito. O piloto confirmou o favoritismo no domingo, já só com cinco passagens, e saiu vencedor da terceira prova do Troféu Raiano. António Borges (protótipo) e Dino Almeida (Honda S800) completaram o pódio da geral. Em prova esteve também o piloto da terra, Frederico Neto (Opel City), que não alcançou lugares de pódio, foi sexto, mas deu espetáculo. Dado o sucesso desta atividade, o vice-presidente da autarquia, José Alberto Morgado, adiantou que o município está «a pensar» organizar com o Guarda Unida Desportiva uma rampa, que «eventualmente poderá ser realizada entre a ponte de São Roque e o cruzamento para Castelo Mendo. O Troféu Raiano prossegue este fim de semana em Figueira de Castelo Rodrigo.