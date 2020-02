Taça de Honra AF Guarda: Quartos de final jogam-se no dia 23

A Associação de Futebol da Guarda realizou na semana passada o sorteio dos quartos de final da Taça de Honra, que terão lugar dia 23.

Em prova há sete equipas do Distrital da Iª Divisão (Sp. Mêda, Os Vilanovenses, Soito, Gouveia, Aguiar da Beira, Sp. Vilar Formoso e Vila Franca das Naves) e uma da IIª Divisão (Nespereira). O sorteio ditou os jogos Vila Franca-Aguiar da Beira, Gouveia-Soito, Nespereira-Vilanovenses e Sp. Mêda-Sp. Vilar Formoso. Na ocasião foi também realizado o sorteio dos encontros das meias finais, a disputar em abril, sendo que o vencedor do Vila Franca-Aguiar vai receber o vencedor do Gouveia-Soito e o vitorioso da partida Nespereira-Vilanovenses defrontará a equipa que ganhar o jogo Sp. Mêda-Sp. Sabugal.

A final da Taça de Honra da AF Guarda será jogada a 16 de maio no estádio municipal da Guarda.