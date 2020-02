Sp. Mêda empata em Gouveia e deixa tudo na mesma no Distrital da Guarda

Gouveia e Sp. Mêda empataram este domingo a uma bola no jogo grande da 14ª jornada do Distrital da Guarda da Iª Divisão e deixaram tudo na mesma na frente do campeonato.

Os medenses continuam líderes com 32 pontos, mais um que os gouveenses. Nos restantes jogos da tarde, o Trancoso foi surpreendido em casa pelo Sp. Celoricense, que empatou 1-1, e o Manteigas perdeu 1-0 em Aguiar da Beira.

Já o Vila Franca das Naves foi ganhar 3-2 ao terreno do Vila Cortês do Mondego, enquanto o Soito ganhou 1-0 na receção ao Sp. Vilar Formoso e o Fornos de Algodres fez o mesmo frente ao Vilanovenses.

No sábado, o jogo que opôs o último Estrela de Almeida e o penúltimo Foz Côa terminou empatado 2-2.