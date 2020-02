Sp. Covilhã sofre segunda derrota consecutiva

O Sp. Covilhã voltou a cair na classificação da IIª Liga após perder 1-0 na receção ao Académico de Viseu, em jogo da 21ª jornada disputado no domingo. Foi a segunda derrota consecutiva da formação beirã, que conta apenas uma vitória nas últimas cinco jornadas e ocupa agora o sétimo lugar com 31 pontos.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipas a não arriscar muito no primeiro tempo, que ficou marcado pela escassez de oportunidades de golo. As exceções aconteceram aos 6’, quando Fernando Ferreira, na sequência de um canto, atirou de fora da área para defesa de Carlos Henriques. Seis minutos depois foi o covilhanense Brendon que cabeceou para defesa fácil do guardião viseense Janota. Nada mais a registar até ao intervalo, com os locais a terem o controlo do jogo, mas sem resultados práticos dada a incapacidade do conjunto orientado por Daúto Faquirá para construir jogo perante um Académico de Viseu compacto defensivamente.

Na segunda parte, o Sp. Covilhã entrou melhor e a jogar com maior intensidade, mais esclarecido, enquanto os visitantes pareciam acusar algum desgaste e começavam a ter dificuldade em contrariar a velocidade imposta pelos serranos. Quando os “leões da serra” estavam por cima no jogo, a formação orientada por Rui Borges chegou à vantagem numa grande penalidade assinalada por Dinis Gorjão, que considerou faltoso um contacto de Carlos Henriques sobre Fernando Ferreira. Na conversão do castigo máximo, Diogo Santos, aos 66’, atirou a bola rasteira para o lado contrário do guardião serrano.

Em desvantagem, o Covilhã tentou dar a volta ao resultado e reforçou o ataque para aumentar a pressão, enquanto o Viseu foi conseguindo afastar o perigo e ganhando as segundas bolas. Apesar das ameaças, só aos 89’ os locais conseguiram fazer o primeiro remate, por Kukula, mas a bola saiu ao lado do poste. A pressão final dos covilhanenses não surtiu efeitos e o jogo terminou com a vitória do Académico, que foi forte a defender e teve a “sorte” do seu lado no Santos Pinto. Este sábado, o Covilhã joga em Matosinhos com o Leixões, atual 11º classificado.