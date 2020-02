António Costa vai inaugurar Feira do Queijo de Seia

Este sábado o Primeiro-Ministro António Costa vai inaugurar a Feira do Queijo de Seia. De acordo com comunicado enviado pela Câmara Municipal o governante vai ser recebido pela autarquia nos Paços do Concelho, pelas 9h45 e seguirá depois para o Mercado Municipal, local onde terá lugar a cerimónia de inauguração, pelas 10 horas. Está ainda prevista a prova do maior queijo produzido no evento.

No programa estão agendadas diversas atividades culturais com atuações de grupos e entidades locais, além de exposições, atividades de showcooking e masterclasses. Destaque ainda para o concurso de ovinos Serra da Estrela do concelho de Seia (marcado para as 11 horas de sábado) e para as demonstrações de ordenha da ovelha que acontecerão ao longo do certame.

A Feira do Queijo de Seia, que «reúne o que de melhor se produz no concelho no setor agroalimentar» decorre entre os dias 22 e 25 de março. A aposta nos produtos endógenos é o grande mote do evento que «renova a ambição de se afirmar no plano cultural, económico e cultural da região», segundo a autarquia.

O certame abre todos os dias das 10h às 20h,com exceção da 3ª-feira de Carnaval, cujo encerramento será antecipado para as 16h. A Feira é promovida pelo Município de Seia, em colaboração com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, a Liga dos Criadores e Amigos do Cão Serra da Estrela (Licrase), a Ancose, a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM). O evento tem ainda o apoio do Turismo Centro de Portugal.