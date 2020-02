Judocas do Pinheiro conquistam títulos regionais

O CDCSS Pinheiro, da Guarda, conseguiu no sábado os primeiros títulos regionais de judo em juniores.

André Bernardo (-60 quilos), Yevgeniy Visochyna (-84 quilos) e Hugo Bernardo (-90 quilos) sagraram-se campeões nas respetivas categorias em Arronches, palco do Campeonato Regional Centro-Sul de judo. Por sua vez, Aurélio Soares, também do clube guardense, foi vice-campeão regional em -66 quilos. Os três primeiros judocas apuraram-se para o Nacional do escalão que terá lugar dia 29, em Odivelas.