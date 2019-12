Sp. Covilhã em crise não vence há seis jogos

O Sp. Covilhã está a atravessar ciclo negativo na IIª Liga e no domingo voltou a perder, desta vez na receção à Académica de Coimbra. A “briosa” venceu 2-1 e adensou a crise de resultados dos serranos, que sofreram quatro derrotas consecutivas nos últimos jogos e não ganham há seis jornadas ocupando agora o sétimo lugar da classificação.

Os locais estiveram em destaque durante a primeira parte, apresentando um futebol ofensivo que originou muitas ocasiões de perigo para a baliza da Académica, mas os serranos voltaram a falhar no momento da finalização. Adriano Castanheira protagonizou a primeira situação flagrante, aos 10’, num cabeceamento que Mika parou. Na outra baliza Mike tentou a sorte, mas a bola saiu por cima da barra e de seguida foi novamente Adriano a assustar. Aos 23’, o esquerdino dos covilhanenses tocou de cabeça, Mika não agarrou e foi Zé Castro quem evitou o golo quase em cima da linha. Pouco depois foram Brendon e Bonani que testaram a atenção do guarda-redes visitante. A única jogada de perigo dos “estudantes” aconteceu perto do final do primeiro tempo, quando Lacerda rematou por cima da barra.

O jogo começou com menor intensidade e ganhou equilíbrio no regresso das cabinas. A Académica, vinda de uma vitória depois de quatro jogos a perder, foi a primeira a criar perigo num livre cobrado por João Mendes, que saiu ao lado, e, aos 60’, Lacerda obrigou à defesa de Carlos Henriques. Contudo, o Covilhã chegou à vantagem cinco minutos depois. Na sequência de um canto batido por Gilberto, Brendon cabeceou certeiro na área. Mas a “briosa” reagiu e chegou à igualdade aos 74’, por Traquina, que encostou ao segundo poste aproveitando um ressalto após o remate de Osei, num lance muito contestado pelos locais. O treinador covilhanense estava apostado em ganhar a partida e refrescou o ataque, mas sem sucesso.

Aos 85’, os “leões da serra” reclamaram penálti sobre Adriano, mas o árbitro Hélder Malheiro considerou falta fora da área e expulsou Mike. Na marcação do livre, Gilberto acertou na barreira e, na recarga, Tiago Moreira rematou a rasar a trave. Como quem não marca sofre, aos 93’, já em tempo de compensação, a Académica marcou o golo da vitória numa jogada rápida: o guardião Mika fez um passe longo, Djousse isolou-se e estabeleceu o resultado final. O campeonato para este fim de semana para dar lugar à Taça da Liga, com o Sp. Covilhã a viajar no sábado até Guimarães para defrontar o Vitória no último jogo da terceira fase da prova. Os vimaranenses lideram o grupo B com 4 pontos, enquanto os serranos partilham o segundo lugar com o Benfica, ambos com dois pontos.