Ricardo Soares vai sair do Sporting da Covilhã

Ricardo Soares deverá sair do clube covilhanense para treinar o Moreirense. A equipa da I Liga rescindiu esta segunda-feira o contrato com o seu treinador Vítor Campelos, e deverá anunciar hoje o nome de Ricardo Soares como seu sucessor, segundo avança o jornal “A Bola”.

São já vários os órgãos de comunicação que anunciam que Ricardo Soares esteve ontem a negociar a saída do Sporting da Covilhã, sendo que o presidente do clube, José Mendes já disse que não vai colocar entraves à saída do técnico.

Quem irá assumir o comando dos “Leões da Serra” na próxima partida com o Guimarães para a Taça da Liga será Paulo Gomes, treinador da equipa B e dos juniores.