Samuel Barata vence Grande Prémio de Natal de Atletismo

Samuel Barata (Benfica) venceu no domingo a 60ª edição do Grande Prémio de Natal, corrido em Lisboa.

Depois da desistência na Maratona de Valência, no final de novembro, o atleta natural da Bouça (Covilhã) regressou às vitórias ao terminar os 10 quilómetros da prova em 29m37s, a um segundo da sua melhor marca na distância. Fernando Serrão (Sporting) foi segundo com a marca de 29m39s e Miguel Ribeiro (CA Olímpico Vianense) fechou o pódio com 29m42s. Nas senhoras venceu a sportinguista Jéssica Augusto, que cortou a meta em 32m44s, quase dois minutos antes de Emília Pisoeiro, segunda classificada.