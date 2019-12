IBM instala Centro de Inovação Tecnológica no Fundão

A IBM está a instalar um Centro de Inovação Tecnológica no Fundão, cuja atividade será centrada no desenvolvimento e gestão de soluções de energia e que criará pelo menos 30 postos de trabalho no primeiro ano, foi anunciado esta segunda-feira.

A empresa já iniciou a fase de recrutamento. O centro, que ficará instalado inicialmente no edifício do Mercado Abastecedor, na zona industrial, será gerido pela Softinsa, empresa do grupo IBM, e que iniciou atividade antes mesmo do que estava planeado para dar resposta às necessidades. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.