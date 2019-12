Sp. Mêda é de novo líder isolado

À décima jornada, a última de 2019, o Distrital da Iª Divisão da AF Guarda tem novo líder com o Sp. Mêda a regressar ao comando do campeonato após vencer 1-0 o Sp. Celoricense (12º classificado) em Celorico da Beira.

Os medenses aproveitaram a derrota do Manteigas (4º) por 2-0 no Soito (7º) e o adiamento do jogo entre o Vila Cortês do Mondego (3º) e o Aguiar da Beira (10º com menos dois jogos), ainda em consequência do acidente sofrido por parte da equipa sénior no passado dia 8, para se isolarem de novo no primeiro lugar da geral. Nos restantes jogos, o Trancoso (2º) venceu 2-1 em Fornos de Algodres (8º) e o Gouveia (5º) fez o mesmo em Vilar Formoso frente ao Sporting local (9º). Por sua vez, o Vilanovenses (12º) recebeu e derrotou o Estrela de Almeida, 14º e último classificado, por 4-1 e o Vila Franca das Naves (6º) venceu em casa o Foz Côa (13º) por 3-1.

O Sp. Mêda somou 24 pontos, mais um que o Trancoso e mais dois que o trio formado por Vila Cortês (menos um jogo), Manteigas e Gouveia. No fundo da tabela, o Estrela de Almeida continua sem pontuar, enquanto o penúltimo GD Foz Côa contabiliza apenas quatro pontos. A 11ª jornada terá lugar a 5 de janeiro com os jogos Mêda-Vila Franca, Manteigas-Foz Côa, Gouveia-Celoricense, Almeida-Vilar Formoso, Trancoso-Aguiar da Beira, Vila Cortês-Vilanovenses e Soito-Fornos de Algodres.

Freixo e Pinhelenses lideram IIª Divisão

Na IIª Divisão, o líder Freixo de Numão folgou e foi alcançado pelo Pinhelenses, que foi vencer 4-0 ao terreno do Sp. Sabugal.

Na quarta jornada do escalão secundário o Paços da Serra goleou 8-2 na receção ao Casal de Cinza e o Guarda FC recebeu e venceu o Nespereira por 4-0. Freixo e Pinhelenses seguem no primeiro lugar, ambos com 9 pontos, mais três que Nespereira e Paços da Serra. Já o Guarda FC é quinto classificado com 4 pontos, o Sp. Sabugal é sexto com um e o Casal de Cinza ocupa o último lugar sem qualquer ponto. A 5 de janeiro jogam Nespereira-Sabugal, Casal Cinza-Guarda FC e Freixo-Paços da Serra, folgando o Pinhelenses.