Sp. Covilhã e Figueirense eliminados

O Sp. Covilhã e o Figueirense, os últimos representantes da região na Taça de Portugal, não passaram a segunda eliminatória da prova, disputada no domingo, tendo os serranos protagonizado, pela negativa, o resultado mais surpreendente.

O atual líder da IIª Liga caiu com estrondo em Lourosa, onde o Lusitânia local, que milita no Campeonato de Portugal, venceu por 4-2. Os locais adiantaram-se no marcador logo aos 3’, por Poulson, e estiveram a ganhar até aos 78’, quando um autogolo de Henrique deu o empate ao Covilhã. A igualdade permaneceu até ao final do tempo regulamentar e no prolongamento tudo correu mal aos visitantes. Primeiro, aos 94’, foi um “frango” do guardião covilhanense Bruno Bolas, que deixou passar a bola entre as pernas num remate de Goba, que pouco depois bisou na partida perante a passividade da defensiva serrana.

Os “leões da Serra” reduziram por Mica aos 109’, só que volvidos dez minutos Hélder Castro estabeleceu o resultado na conversão de um penálti muito contestado pelos covilhanenses. Os protestos continuaram após o apito final, com o árbitro a mostrar o segundo amarelo, e consequente cartão vermelho, a Gilberto. No sábado, o Covilhã recebe o Vitória de Setúbal, da Iª Liga, para a Taça da Liga.

No Estádio do Algarve, o Ginásio Figueirense, campeão distrital da AF Guarda promovido esta época ao Campeonato de Portugal, deu luta ao Louletano DC, do mesmo escalão. O marcador só funcionou aos 63’, quando Fábio Pina colocou os visitantes em vantagem. Contudo, os algarvios alcançaram o empate aos 73’ por Pedro Oliveira, resultado que não se alterou no prolongamento. O vencedor teve que ser encontrado através da marcação de grandes penalidades, uma “lotaria” que correu de feição à formação de Loulé, que marcou quatro penáltis contra dois do Figueirense. Afastada da Taça, a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo pode agora dedicar-se à luta pela manutenção no Campeonato de Portugal.