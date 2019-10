Domínio de João Fonseca vale título nacional de Montanha

Não houve surpresas. João Fonseca sagrou-se bicampeão nacional de Montanha ao vencer no domingo a Rampa de Boticas, a oitava e última prova do campeonato.

Ao comando do protótipo espanhol Silver Car EF 10, o piloto da Covilhã obteve a sétima vitória da época e revalidou o título alcançado em 2015, tendo conquistado ainda o campeonato dos protótipos. A precisar de apenas um ponto para ser campeão, João Fonseca dominou o fim de semana da etapa transmontana, tendo conseguido os melhores registos nos treinos cronometrados e ganho duas das três subidas oficiais. Na primeira, realizada no sábado, o covilhanense foi 0,9 segundos mais rápido que Hélder Silva (Juno CN 09) e 2,1 segundos que José Correia (Osella PA2000 EVO2). Já no domingo, este último ganhou a segunda subida e estabeleceu a melhor marca desta edição da Rampa de Boticas: 2m19s869’ e 131,52 Km/h de média horária. A pressão ficou do lado de João Fonseca, que venceu a subida final e conquistou a competição transmontana por escassos 0,5 segundos de diferença relativamente a José Correia, segundo classificado. Hélder Silva completou o pódio.

No final da prova, o piloto da Covilhã não escondeu a alegria, mas também as dificuldades por que passou ao longo da época: «Vínhamos para Boticas sem pretensões claras de chegar à vitória, porque a prioridade era terminar a prova e garantir um ponto para sermos campeões. Nem sequer trouxemos pneus novos e fizemos os treinos sempre com muita cautela. Tentei atacar um pouco mais nas subidas de prova e, felizmente, correu tudo bem. Quem está de fora pode achar que foi fácil, mas ultrapassámos várias contrariedades esta época. Só o facto de estar à partida em cada prova foi uma luta em termos financeiros», afirmou João Fonseca, que agradeceu à família, amigos, patrocinadores e ao Sp. Covilhã.

O novo campeão nacional também não esqueceu os seus adversários «mais diretos», Hélder Silva e José Correia, «que deram muita luta, foram sempre evoluindo prova a prova e valorizaram muito esta conquista. Sei que vão ser um caso sério na luta pelos títulos em 2020», acrescentou. De resto, o piloto do Silver Car adiantou estar já a trabalhar para «ter melhores condições e estar na próxima época com tudo para defender estes dois títulos agora conquistados!». Em 2019, João Fonseca venceu as rampas da Penha, Falperra, Santa Marta, Serra da Estrela/ Covilhã, Caramulo, Arrábida e Boticas, falhando apenas em Murça devido a um problema mecânico. O feito e o título mereceram uma receção na Câmara da Covilhã na segunda-feira.

Rampa da Covilhã/ Revival Serra da Estrela no dia 12

Decorrem até segunda-feira as inscrições para a primeira edição da Rampa da Covilhã/ Revival Serra da Estrela em Automobilismo, que será disputada no dia 12.

A organização está a cargo do Lusitânia Automóvel Clube, Clube Nacional de Montanhismo da Covilhã e Clássicos da Covilhã, sendo esperados entre 45 a 60 pilotos. A prova vai ter duas categorias (Regularidade Sport + e Regularidade histórica) e contará 3,91 quilómetros de extensão, entre a antiga casa do Conde da Covilhã e o final da reta, após a Varanda dos Carquejais, onde estará instalada a meta. A atividade integra as comemorações do 149º aniversário de elevação da Covilhã a cidade, que se assinala a 20 de outubro. A competição terá três pontos de espetáculo e de segurança para o público nas curvas da Sete Fontes, Rosa Negra e Varanda dos Carquejais. A organização conta com o apoio da autarquia e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.