Empresa têxtil Twintex inaugura novo centro logístico no Fundão

Foto: Câmara Municipal do Fundão

No âmbito da comemoração dos 40 anos de existência, foi inaugurada, no passado dia 28 de setembro, uma nova plataforma logística da empresa de confeções, no Parque Industrial do Fundão.

A Twintex, que emprega atualmente 400 pessoas, investiu três milhões de euros na nova plataforma, que permite aumentar a capacidade de girar matérias-primas e produtos acabados.

Sediada na Aldeia de Joanes, a empresa produz cerca de 1200 peças de roupa por dia. Além disso, a Twintex trabalha com 19 empresas satélite localizadas nas regiões Centro e Norte do país, perfazendo um total de 3600 peças produzidas diariamente, pelos 1900 funcionários.

Atualmente exporta para vários países europeus, sendo gerida pela quarta geração da família Mineiro, os Irmãos Bruno e Mico Mineiro.