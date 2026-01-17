Sp. Covilhã e Atlético empatam no Santos Pinto

O Sporting da Covilhã continua na senda dos empates e este sábado concedeu mais um, sme golos, na receção ao Atlético na 17ªe penúltima jornada da primeira fase da Liga 3.

A formação lisboeta dominou o encontro, mas pecou na finalização. Já o Covilhã, sem possibilidades de apuramento, foi apostando nas transições rápidas e na exploração de eventuais erros do adversário, mas sem criar verdadeiro perigo.

O empate prejudica sobretudo o Atlético, que precisava de ganhar para garantir já a fase de subida, enquanto os covilhanenses, últimos classificados da Série B, têm o destino traçado há várias jornadas, que é disputar o “campeonato” da manutenção na Liga 3.