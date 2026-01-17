Pinhelenses eliminadas pelo Benfica na Taça de Portugal de futsal

A equipa feminina de futsal do Pinhelenses foi eliminada da Taça de Portugal, este sábado, ao perder 13-0 no pavilhão do Benfica.
A tarefa era muito difícil, com as encarnadas a confirmarem o favoritismo sem grandes contrarieaddes. Às pinhelenses, do Nacional da IIª Divisão, restou minimizar os danos na terceira eliminatória da prova, fase que já contou com a participação das equipas da Liga Feminina, como é o caso do Benfica, detentor do troféu.
O técnico pinhelense Vítor Espinhaço alinhou Hermínia Ribeiro, Jacinta Santos, Bárbara Pragana, Rosa Peixe e Helena Saraiva no cinco inicial. No banco de suplenetes estiveram Sara Jesus, Lúcia Amorim, Carina Pereira, Carla Rodrigues, Vanessa Marques, Beatriz Bem Haja e Luana Rodrigues.
A Taça de Portugal de futsal feminino é disputada em cinco eliminatórias e uma “final four”.
