Sp. Covilhã apresenta-se aos sócios no sábado frente ao Paços de Ferreira

2Sp. Covilhã e Paços de Ferreira, recém-promovido à Iª Liga e treinado pelo antigo técnico dos serranos, Filó, jogam no sábado a Taça IMB no Santos Pinto. O jogo de apresentação aos sócios dos “leões da Serra” está marcado para as 17 horas.

Até ao fecho desta edição, o clube tinha garantido seis reforços: o guarda-redes Carlos Henriques (ex-Paços de Ferreira), cedido pelo Portimonense; o central Brendon Lucas (ex-Académica), também cedido pelos algarvios; o defesa Daniel Martins (ex-Penafiel), o médio Filipe Cardoso (ex-Coimbrões) e os avançados Santiago da Silva (ex-Coimbrões) e Abdoulaye Daffé (ex-Gondomar). Às suas ordens, o técnico Ricardo Soares tem também os guarda-redes Igor Araújo e Bruno Bolas; os defesas Jean Batista, Tiago Moreira, Jaime Simões, Zarabi, Joel e Soares; os médios Guilherme Rodrigues, Gilberto, Mica Silva e Leandro Pimenta; e os avançados Adriano Castanheira, Deivison, João Bonani e Kukula. Saíram Vítor São Bento (Xanthi, Grécia), Rafael Vieira (Farense), Henrique Gomes (Gil Vicente), Diego Medeiros (Paços de Ferreira), Zé Pedro (Swope Park Rangers, EUA), Kisley, Rick Sena, João Cunha, Diogo Neto, Sérgio Semedo.

Esta semana o plantel estagiou nas Penhas da Saúde e já realizou vários jogos de preparação, tendo averbado duas vitórias e um empate. Os covilhanenses derrotaram uma seleção distrital de Castelo Branco e o Oliveira do Hospital (na foto) por 4-0, tendo empatado 2-2 com o Santa Clara, da Iª Liga. Para ontem estava agendada a partida com o Sertanense, do Campeonato de Portugal, e no sábado o jogo com o Paços de Ferreira. No dia 25, os serranos defrontam o Benfica de Castelo Branco, do Campeonato de Portugal, e três dias depois jogam com o Varzim para a Taça da Liga. O Sertanense volta a cruzar-se com o Covilhã a 31 de julho.