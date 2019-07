Seia promove passeios pedestres no Verão

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), em Seia, realizou na semana passada o primeiro de quatro passeios pedestres pelo parque natural e pela rede das Aldeias de Montanha.

«Os itinerários propostos são de pequena rota, realizam-se às quartas-feiras, e procuram dar a conhecer a riqueza natural e cultural das Aldeias de Montanha e da Serra da Estrela», especifica o município de Seia, adiantando que esta atividade realiza-se em julho (dias 10 e 24) e agosto (dias 7 e 21). Os itinerários propostos são a “Rota da Garganta de Loriga”, de 8.770 metros; um percurso pelo planalto superior da Serra da Estrela, de cinco quilómetros, a 1.800 metros de altitude; e a “Rota da Caniça”, com cerca de sete quilómetros. A última caminhada levará os participantes pela “Rota do Maciço Central”, de 7,5 quilómetros. As inscrições são feitas online na página da Internet do CISE (www.cise.pt).