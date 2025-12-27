Seleção da Guarda perde no arranque do Torneio Interassociações Sub15 de Futsal que se joga no distrito

A seleção Sub15 de futsal da Associação de Futebol da Guarda perdeu 6-3 com a congénere da Madeira este sábado, no arranque do Torneio Interassociações Sub15 da modalidade que está a decorrer no distrito da Guarda até dia 30.

O jogo realizou-se esta manhã no pavilhão gimnodesportivo de Celorico da Beira. Os açorianos de Ponta Delgada são os próximos adversários dos guardenses, no domingo (17 horas), no mesmo pavilhão, onde a Guarda vai defrontar a seleção de Évora na segunda-feira (14h45). O derradeiro jogo da AF Guarda, frente à Horta, está agendado para o pavilhão municipal de Fornos de Algodres na terça-feira (14h45).

O Torneio Interassociações Sub15 de futsal é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com a Associação de Futebol da Guarda e os municípios de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Guarda, Mêda e Trancoso, os anfitriões dos diferentes jogos calendarizados. A competição envolve mais de 250 atletas em representação das associações distritais e regionais de todo o país.

Inicialmente previsto para Angra do Heroísmo, o torneio foi relocalizado por motivos logísticos, tendo a FPF contactado a AF Guarda, que aceitou «prontamente o desafio»de organizar uma das mais relevantes competições do calendário nacional de formação.