Roberto Ferreira ganha para a Taça de Portugal de Ciclocrosse

Roberto Ferreira (BTT Seia) e Ana Santos (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) ganharam no domingo, em Bragança, a terceira prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse.

A prova de elite masculina acabou por terminar num duelo a dois entre Roberto Ferreira e Mário Costa (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde). O corredor da equipa de Seia foi o mais rápido e cortou a meta com uma vantagem de 17 segundos sobre o representante da formação vila-condense. O terceiro classificado, a 47 segundos, foi o campeão nacional, Márcio Barbosa (Aviludo-Louletano). Mário Costa manteve o primeiro lugar na geral da Taça. Na elite feminina manda uma corredora ainda júnior. Ana Santos não tem dado hipóteses à concorrência e, por isso, comanda destacada a classificação geral. Em Bragança repetiu o que já fizera nas etapas anteriores. Venceu isolada, com 2m47s de vantagem sobre a adversária mais próxima, Melissa Maia (Korpo Activo BTT/UD Lorvanense). A terceira classificada, a 4m51s, foi Joana Monteiro (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde). A quarta prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse disputa-se a 8 de dezembro, em Vouzela.