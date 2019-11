O museu municipal do Sabugal tem patente até domingo duas exposições de pintura e escultura, da autoria de Alcínio Vicente e de João Reis, que recentemente receberam as medalhas de mérito cultural do município.

As mostras estão incluídas no programa das comemorações do Dia do Concelho, que foi assinalado no dia 10 de novembro, e podem ser visitadas na sala de exposições temporárias das 9h30 às 13 horas e das 14 horas às 17h30.