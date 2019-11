Jovem de Gouveia representa Portugal no Festival Eurovisão Junior

Joana Almeida, jovem de 10 anos natural de Paços da Serra, em Gouveia, é a representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção Junior, que vai decorrer em Gliwice, na Polónia, a 24 de novembro.

Após ter vencido a Gala dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz, Joana Almeida irá interpretar o tema “Vem Comigo (Come with me)”, da autoria de João Pedro Coimbra, uma canção que aborda o tema do ambiente e do papel das crianças e jovens na sua preservação.

A pequena cantora, que frequenta o quinto ano de escolaridade e o Conservatório em Seia, já arrecadou diversos troféus nacionais e internacionais, tendo conseguido o último deles há poucos dias, no concurso internacional Hybla Music Contest, em Itália, de onde saiu vencedora.

Depois da música “O Jardim”composta por Isaura (natural de S. Paio, concelho de Gouveia), ter sido interpretada no festival Eurovisão da Canção de 2018 por Cláudia Pascoal, há agora mais uma participante beirã na versão junior do famoso concurso musical.

A votação poderá ser feita nos dias 22, 23 e 24 de novembro em https://junioreurovision.tv/. O festival será transmitido em direto pela RTP.