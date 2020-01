Mário Patrão sobe dois lugares no Dakar

O senense Mário Patrão subiu dois lugares na classificação geral do Rali Dakar esta sexta-feira ao ser 33º na sexta etapa.

O piloto da KTM terminou a 50m32s do vencedor da especial de 477 quilómetros entre Hail e Riade, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que lidera a prova nas motas com mais de 20 minutos de vantagem.

Mário Patrão foi o quarto melhor português nesta jornada e ocupa agora o 38º lugar da geral, onde continua a ser o segundo melhor motard luso atrás de António Maio (Yamaha). Sábado é dia de descanso, com a competição a regressar no domingo com a mais longa especial da prova, entre Riade e Wadir Al Dawasir, de 546 quilómetros cronometrados num total de 741.