Mário Patrão eleito o melhor piloto do ano na gala do Escape Livre

Mário Patrão foi eleito piloto do ano na 22ª Gala Spal – “A Nossa Seleção de Pilotos”, que teve lugar este sábado à noite no Teatro Municipal da Guarda (TMG).

O piloto da KTM, que alinha no Nacional de Enduro e foi 32º classificado no último Rali Dakar, foi o mais votado pelo público presente no grande auditório, seguido de António Matias (ralis) e de Francisco Carvalho (velocidade).

No evento organizado pelo Clube Escape Livre foram homenageados 38 pilotos da Guarda e do distrito, de doze modalidades diferentes, enquanto Pedro Machado, presidente da entidade Turismo do Centro foi distinguido com o Troféu Manuel Gião e a Freguesia da Guarda recebeu o Troféu Prestígio João Lopes.

Este ano a organização decidiu atribuir uma menção honrosa a Luis Miguel Mata Peres, diretor do Museu Automóvel de Salamanca, um dos parceiros do Escape Livre na organização de passeios de clássicos.

Veja a lista de pilotos distinguidos em https://www.ointerior.pt/desporto/gala-spal-homenageia-38-pilotos-da-guarda/