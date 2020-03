Manteigas e Gouveia no encalce do Sp. Mêda no Distrital da Guarda

O Sp. Mêda manteve este domingo os perseguidores à distância no Distrital da Iª Divisão da Guarda ao vencer na receção ao Trancoso por 2-1 na 17ª jornada do campeonato.

As mudanças aconteceram na segunda posição, com o Manteigas, que “esmagou” o “lanterna vermelha” Estrela de Almeida por 7-0, a ultrapassar o Gouveia, que concedeu um empate caseiro a uma bola frente ao Vila Cortês do Mondego.

Nos restantes jogos, o Fornos de Algodres venceu 1-0 em Vila Franca das Naves e o Soito foi ganhar 3-1 a Foz Côa, enquanto o Aguiar da Beira empatou 2-2 em Celorico da Beira. Por último, o Vilanovenses ganhou 2-0 em Vilar Formoso.

O Sp. Mêda é líder com 38 pontos, mais dois que o Manteigas e mais três que o Desportivo de Gouveia. O Vila Cortês do Mondego quarto classificado com 32 pontos e menos um jogo e o Trancoso ocupa o quinto lugar, com 31 pontos.

No fundo da tabela, tudo está perdido para o penúltimo Foz Côa, com 5 pontos, e para o último classificado, Estrela de Almeida, com 4 pontos, pois o antepenúltimo, Sp. Vilar Formoso, está a 9 pontos.