Judo: CDCSS do Pinheiro testa atletas no Open de Castelo Branco

A secção de Judo do CDCSS do Pinheiro, na Guarda, iniciou 2020 com a participação de quatro atletas no Open Internacional de Castelo Branco, disputado no sábado.

Segundo o clube, o objetivo, tanto em seniores como em cadetes, era tentar ganhar o maior número de confrontos com vista à preparação dos judocas para os campeonatos regionais e nacionais que se avizinham, tendo em conta ainda que os guardenses que competiram na categoria de seniores serem ainda juniores. Em cadetes destacou-se Pedro Gil, em -81 quilos, com a conquista de um terceiro lugar.