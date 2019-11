Figueirense soma quarta derrota consecutiva

O Figueirense voltou a cair na classificação da série B do Campeonato de Portugal após perder em casa, no domingo, com o Felgueiras por 3-1.

O jogo da 10ª jornada não correu de feição aos locais, que viram os visitantes abrir o marcador aos 12’. Em desvantagem, a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo arregaçou as mangas e conseguiu a igualdade aos 44’, com um golo de João Pimenta. Contudo, no segundo tempo os figueirenses não souberam travar as investidas dos nortenhos, que voltaram a marcar aos 57’ e 74’, sentenciando uma partida que terminou com sete cartões amarelos e dois vermelhos diretos para cada lado. O Figueirense alinhou com Miguel Dias, Claudino Dias, Amoná, Demétrio Carvalho, Octávio Silva, Ludgero (Copas, 61’), Bubacar Sidibé (Tomás Piedade, 89’), Jonathan, João Pimentel, João Pedro (Kojo, 55’) e Fábio Pina.

O Ginásio Figueirense não pontua há quatro jornadas e, pior, sofreu quatro derrotas consecutivas que atiraram os comandados de Jorge Cardoso para o 17º e penúltimo lugar da geral com 7 pontos. Este domingo joga-se para a 11ª jornada com a equipa do distrito da Guarda a jogar em Pedras Rubras, 13º classificado.