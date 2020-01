O Ginásio Figueirense é o novo “lanterna vermelha” da série B do Campeonato de Portugal após ter perdido este domingo em Vila Real.

Perante um adversário do “seu” campeonato, a equipa do distrito da Guarda foi derrotada por 3-0 e deixou escapar o clube transmontano, que era penúltimo com os mesmos 7 pontos do Figueirense.