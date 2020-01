Mário Patrão 41º no arranque do Rali Dakar

O Rali Dakar começou este domingo na Arábia Saudita e o senense Mário Patrão (KTM) foi 41º na primeira etapa da prova rainha do todo-o-terreno mundial.

O piloto de Paranhos da Beira foi o quarto melhor motard português ao concluir os 319 quilómetros cronometrados da especial a 47m47s do vencedor, o colega de equipa australiano Toby Price.

Paulo Gonçalves (Hero) foi o melhor português na tirada inaugural com o 12º lugar, a 10m17s do vencedor. A primeira das 12 etapas do rali, entre Jeddah e Al Wajh, ​​​​​teve 752 quilómetros, dos quais 319 cronometrados.

Esta segunda-feira disputa-se a segunda etapa, entre Al Wajh e Neom, com 401 quilómetros, 367 deles ao cronómetro, desenhados junto ao Mar Vermelho.