O Sp. Covilhã regressou este domingo às vitórias na IIª Liga ao vencer, em Lisboa, o Casa Pia, penúltimo classificado, por 4-1.

No encontro da jornada 15 os golos dos serranos foram marcados por Kukuka e Mica, que bisaram. Com este resultado, o Covilhã subiu para o quinto lugar da classificação geral com 24 pontos.