Banda da Armada fecha ano de comemorações do Oriental de São Martinho

O CCD Oriental de São Martinho, na Covilhã, promove no dia 12 de janeiro um concerto da Banda da Armada.

O espetáculo está agendado para o grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, a partir das 17 horas, e será o culminar das comemorações dos 65 anos da coletividade. Estarão em palco cerca de cem músicos que vão interpretar um repertório que vai da música ligeira aos clássicos de compositores contemporâneos. A entrada é livre. O Oriental de São Martinho foi fundado em 1954 e é um dos baluartes do associativismo covilhanense, desenvolvendo atividades nas áreas desportiva, recreativa e cultural. Em 2004 foi agraciado pelo Governo com a Medalha de Bons Serviços Desportivos.