Figueirense afunda-se na série B do Campeonato de Portugal

As coisas vão de mal a pior para o Figueirense, que já não vence para o Campeonato de Portugal há cinco jornadas consecutivas.

No domingo, a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo perdeu 2-0 no campo do Pedras Rubras, formação do concelho da Maia, em jogo da 11ª jornada e comprometeu ainda mais as suas aspirações de permanência. Os comandados de Jorge Cardoso conseguiram controlar as investidas dos nortenhos até aos 55’, quando os locais abriram o marcador por Carlos Mendes. Em desvantagem, o Figueirense não baixou os braços, mas não teve arte nem engenho para desfeitear o Pedras Rubras, uma equipa do “mesmo campeonato” do Ginásio. A formação da casa só estabeleceu o resultado final em cima dos 90’, sinal de que os visitantes venderam cara a derrota.

Jogaram pelo Figueirense Miguel Dias, Amoná (Copas, 67’), Demétrio Carvalho, Tomas Piedade, Octávio Silva, João Pimentel, Ivan Buhá, Ludgero, Milton Neri, Jonathan e Kojo (João Pedro, 67’). O campeão distrital em título da AF Guarda ocupa o 17º e penúltimo lugar da série B com 7 pontos, mais três que o último, o Vila Real. O campeonato sofre uma pausa este fim de semana por causa da Taça de Portugal e regressa a 1 de dezembro, com o Figueirense a receber o Gondomar, atual 14º classificado.