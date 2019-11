Corta-mato: Margarida Dionísio e Alexandre Venâncio quartos na Amora

Margarida Dionísio (ACR Senhora do Desterro) e Alexandre Venâncio (CA Seia) ficaram à beira do pódio no 30º corta-mato “Cidade de Amora”, realizada no domingo.

A atleta do clube de São Romão foi quarta classificada na corrida de seniores femininos, tendo concluído os 1.500 metros da prova em 5m48s, mais 46 segundos que a vencedora, a sportinguista Salomé Afonso. No escalão de sub-23 masculinos destaque para o quarto lugar de Alexandre Venâncio, que finalizou os 8.500 metros do percurso em 30m01s, um minuto e onze segundos depois primeiro classificado, Luís Oliveira (CC S. João Madeira).