Manteigas reassume liderança da Iª Divisão

O Manteigas recuperou no domingo a liderança do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda graças a uma vitória caseira e à derrota do Vila Cortês do Mondego.

Na sétima jornada, os serranos receberam e venceram o Sp. Celoricense (10º classificado) pela margem mínima e voltaram ao topo do campeonato com 18 pontos, enquanto a formação do concelho da Guarda foi surpreendida no Zambito pelo Trancoso, que ganhou 2-1 e subiu ao terceiro lugar da geral com 16 pontos. Já o Vila Cortês caiu para quarto com menos um ponto. Sem perder continua o Sp. Mêda, que no domingo obteve a quinta vitória do campeonato (1-0) na receção ao Aguiar da Beira (8º) e ocupa o segundo lugar com 17 pontos. A luta pela liderança da prova está ao rubro e nenhum dos quatro primeiros pode sofrer um deslize. Nos restantes jogos da tarde, o Gouveia (6º) venceu 3-1 na receção ao Fornos de Algodres (9º), o Soito (5º) foi ganhar 4-2 ao terreno do último Estrela de Almeida (14º) e o Vila Franca das Naves (7º) derrotou em casa o Sp. Vilar Formoso (11º).

Já o Vilanovenses (12º) foi vencer a Foz Côa o Desportivo (13º) local por 3-0. O Almeida ainda não se estreou a pontuar no campeonato, registando sete derrotas nos jogos já disputados e 37 golos sofridos contra sete marcados. Este domingo disputa-se a oitava jornada com o líder Manteigas a ser posto à prova em Trancoso e o Mêda a jogar com o Vilanovenses em Vila Nova de Tazém (Gouveia). Os outros encontros da tarde são Fornos-Almeida, Celoricense-Vila Franca, Vilar Formoso-Foz Côa, Aguiar da Beira-Gouveia e Soito-Vila Cortês.

No domingo arrancou o Distrital da IIª Divisão com duas vitórias das equipas visitantes. O Freixo de Numão foi ganhar 1-0 ao campo do Pinhelenses (1-0) e o Paços da Serra surpreendeu o histórico Sp. Sabugal no seu reduto por 3-2. O fator casa só funcionou em Nespereira, que derrotou o Casal de Cinza por 3-1. O Guarda FC folgou nesta jornada inaugural e no domingo vai receber a formação sabugalense.