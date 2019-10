AF Guarda: Distritais da Iª Divisão de futebol de onze e futsal arrancam no sábado

Catorze equipas iniciam no sábado o Distrital da Iª Divisão da Associação de Futebol da Guarda (AFG.

A primeira jornada inclui jogos entre potenciais candidatos ao título, caso do Sp. Mêda-Gouveia e do Manteigas-Aguiar da Beira. Os restantes encontros do arranque da prova são o Foz Côa-Almeida, Vila Franca das Naves-Vila Cortês do Mondego, Celoricense-Trancoso, Vilar Formoso-Soito e Vilanovenses-Fornos de Algodres. A IIª Divisão entra em jogo a 17 de novembro com as partidas Nespereira-Casal Cinza, Pinhelenses-Freixo de Numão, Sp. Sabugal-Paços da Serra, folgando o Guarda Futebol Clube.

No futsal, o campeonato da Iª Divisão também começa a 5 de outubro e vai envolver nove clubes. Na jornada inaugural estão calendarizadas as partidas Penaverdense-CF Sabugal, Lameirinhas-Casal de Cinza, AGD Mêda-ED Carlos Franco e Sp. Sabugal-CDC Pinheiro. Folga o Aguiar da Beira.