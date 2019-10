João Morgado apresenta novo romance na Covilhã

João Morgado apresenta o seu último romance histórico “Fernão Magalhães e a Ave-do-Paraíso” (Esfera dos Livros) este sábado, na Covilhã.

A sessão está agendada para as 17 horas na biblioteca municipal. O poeta e romancista é natural da Aldeia do Carvalho e recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultura, da República Federativa do Brasil, pelo seu trabalho de investigação sobre Pedro Álvares Cabral. Foi também galardoado, entre outros, com o Prémio Literário Vergílio Ferreira, Prémio Literário Alçada Batista, Prémio Nacional de Literatura Lions e o Prémio Literário Fundação Dr. Luís Rainha, Correntes d´Escritas de 2015. “Fernão Magalhães e a Ave do Paraíso” é o último livro da “Trilogia dos Navegantes”, que inclui os romances históricos “Vera Cruz” (Pedro Álvares Cabral) e “Índias” (Vasco da Gama).