AF Guarda debate violência no futebol este sábado

A Associação de Futebol da Guarda (AFG) promove este sábado o seminário “Prevenir e Agir contra a Violência no Futebol”, que já começou no auditório do Paço da Cultura.

Até às 19 horas, serão debatidos temas como as manifestações de violência em ambiente futebolístico, estratégias de prevenção, sensibilização e intervenção, envolvimento dos agentes desportivos, forças de segurança, educadores e comunidade, bem como a criação de estádios seguros e inclusivos.

A sessão de abertura, realizada pelas 14h30, contou intervenções dos presidentes da Câmara da Guarda (Sérgio Costa) e da AF Guarda (Luís Brás), além do Superintendente António Belo, da PSP da Guarda.

Participam na sessão elementos da PSP, da Polícia Nacional de Espanha, da Federação Portuguesa de Futebol, do Plano Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

A sessão de encerramento está marcada para as 18h50.