P – 18 anos depois da constituição do Núcleo da ACAPO na Guarda, a mudança para uma nova sede. O que significa?

R – Esta nova casa no Quarteirão Associativo do Torreão segue um dos nossos objetivos e a nossa missão que é termos instalações acolhedoras que nos proporcionem serviços, atendimento de qualidade e novas experiências inclusivas à comunidade em geral, com foco nas pessoas com deficiência visual. Temos finalmente uma sede com condições para oferecer melhores serviços de inclusão a quem nos procura.

P – Há muitos anos que a ACAPO ansiava por uma nova sede para o seu núcleo na Guarda?

R – Há quatro anos que andávamos a tentar mudar de instalações, tendo em conta que que permanecíamos há 18 anos nas antigas, situadas no Largo de São Francisco, que não tinham as condições necessárias para dar resposta a todas as atividades e serviços que queremos prestar. Através da Câmara Municipal conseguimos esta nova sede que está mais no centro da cidade e tem melhor acessibilidade ao seu interior. Vamos também poder usufruir de um pequeno jardim, pertencente à autarquia, e utilizá-lo para atividades de jardinagem.

P – Que tipo de atividades podem ser desenvolvidas nesta nova casa?

R – No novo espaço, para além das atividades habituais, os nossos associados poderão também aventurar-se em atividades que possam contribuir para o seu bem-estar físico e mental. Vamos começar a proporcionar o serviço de reabilitação e um atendimento presencial melhorado. Além disso, pretendemos também realizar protocolos com outras associações e entidades no sentido de poderem colaborar com os nossos associados para que possam integrá-los em diferentes projetos, como, por exemplo, o teatro.

P – Ainda existem muitas “barreiras” no acesso a oportunidades para os deficientes invisuais da região?

R – Continuamos a ter muitas barreiras seja a nível de emprego ou dos apoios para a compra de equipamentos essenciais para termos uma boa qualidade de vida. Um computador com um bom programa de voz custa dois mil e tal euros, enquanto um computador normal pode ser adquirido por cerca de 800 euros, por exemplo…