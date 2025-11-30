TMC~ estreia a peça “Uma Brancura Luminosa”

Hoje, às 21h30, o Teatro Municipal da Covilhã apresenta “Uma Brancura Luminosa”, adaptação cénica da obra mais recente de Jon Fosse, vencedor do Prémio Nobel da Literatura 2023. A interpretação fica a cargo de Ricardo Pereira e Sandra Barata Belo, que assina também a adaptação e a encenação.

A proposta cruza o existencialismo de Fosse com uma encenação dinâmica, onde tempos e personagens se interligam, criando um espaço quase onírico que desafia o público a interpretar o desconhecido. Cenários de tecidos, jogos de luz a laser e acrobacia aérea reforçam esta atmosfera mística, enquanto a música de Um Filho da Mãe intensifica temas como solidão, dualidade e espiritualidade.

O espetáculo é uma co-produção Beladona, em parceria com vários equipamentos culturais nacionais.