Temas icónicos da música portuguesa inspiram Susan Palma-Nidel

Entre as várias atividades agendadas para os quatro primeiros meses de 2020 no TMG há um concerto que promete surpreender os apreciadores da música portuguesa.

Trata-se da atuação da flautista Susan Palma-Nidel, que estará na Guarda a 28 de março.

Neste espetáculo a norte-americana subirá ao palco do grande auditório com uma banda formada por alguns dos melhores instrumentistas nacionais para revistar os grandes temas da música portuguesa. São eles o guitarrista Pedro Jóia, o contrabaixista Carlos Barretto e José Manuel Neto na guitarra portuguesa, aos quais se juntarão Gil Goldstein (acordeão e teclados), Ruca Rebordão (percussão, berimbau e vozes) e Sandra Martins (violoncelo). O motivo deste encontro foi o disco “Lisboa à Solta”, editado em 2018 por Susan Palma-Nidel (flautas) com 12 canções icónicas de Fausto, Sérgio Godinho, Paulo de Carvalho e Zeca Afonso, entre outros, apresentadas com novos arranjos. Após uma bem sucedida carreira de 30 anos, a flautista veio para Portugal explorar os matizes das nossas formas musicais e acabou por gravar este trabalho que contou com a colaboração de artistas como Carlos do Carmo, Né Ladeiras e Júlio Pereira.