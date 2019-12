Zona histórica de Alpedrinha em vias de classificação como conjunto de interesse público

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) quer proceder à classificação como conjunto de interesse público da zona histórica de Alpedrinha (Fundão) e já determinou a abertura do processo de consulta pública.

O anúncio publicado na semana passada no “Diário da República” refere que o projeto de decisão é relativo à classificação como conjunto de interesse público da zona histórica daquela vila, bem como à fixação da respetiva zona especial de proteção. O procedimento vem «fechar mais uma etapa» num processo que foi iniciado há mais de quatro anos em colaboração com o município, adiantou o presidente da Câmara do Fundão. Paulo Fernandes congratulou-se com o facto de estar a ser dado mais um passo para o reconhecimento formal da importância patrimonial desta localidade. Caso seja aprovada, esta classificação deve contribuir para a valorização de Alpedrinha, além de representar uma maior responsabilidade ao nível da preservação.

De acordo com a publicação, a consulta pública do processo tem a duração de 30 dias e as observações dos interessados devem ser apresentadas na Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), que se pronunciará num prazo de 15 dias. Os elementos relevantes do processo (fundamentação, despacho, restrições a fixar e planta com a delimitação do conjunto e da área de sensibilidade arqueológica a criar, e da respetiva zona especial de proteção) estão disponíveis nas páginas eletrónicas da Direção-Geral do Património Cultural, da DRCC e da Câmara Municipal do Fundão. O processo também pode ser consultado presencialmente nas instalações da DRCC, em Coimbra.