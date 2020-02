Teatro das Beiras estreia peça de sensibilização ambiental

O Teatro das Beiras estreia no sábado (21h30), no seu auditório, a sua nova produção, intitulada “Cá estou eu nas nuvens”, a partir do poema “A menina gotinha de água”, de Papiniano Carlos.

Trata-se de um espetáculo de sensibilização dos mais novos para a sustentabilidade do planeta e tem encenação de Isabel Bilou e interpretação de Inês Viegas, Sílvia Morais, Susana Gouveia e Tiago Moreira. A peça estará em cena até 27 de março com apresentações específicas para as escolas, levando ao palco um “laboratório” de conhecimentos e alertas sobre a temática, «sem pessimismos desmobilizadores, mas antes com vontade de pensar como ajudar a nossa casa comum a resistir ao desgaste do tempo travando o seu definhamento e destruição», adianta a companhia covilhanense.