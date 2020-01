Teatro da Rainha apresenta “O pedido de emprego” na Covilhã

O Teatro da Rainha está de regresso ao palco do Teatro das Beiras, na Covilhã, esta sexta-feira (21h30) com a peça “O pedido de emprego”.

Trata-se de uma criação baseada num texto de Michel Vinaver, com encenação de António Parra e interpretação de Inês Fouto, Mafalda Taveira, José Carlos Faria e Nuno Machado. Em cena, um desempregado procura trabalho e é submetido a uma entrevista de avaliação de capacidades que se revela um verdadeiro diagnóstico do sistema, dos modos de exclusão da engrenagem das empresas quando as pessoas chegam aos “entas” e sai mais barato colocar estagiários inexperientes. «O desempregado de meia idade que protagoniza o pedido de emprego já não sairá do seu inferno, a sensação de inutilidade abate-se sobre ele como drama diário e estender-se-á a toda a família como uma metástase de mal-estar, o futuro da filha também está comprometido, a pobreza absoluta espreita», adianta a produção.