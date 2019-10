Sarah McCoy na Guarda

A norte-americana Sarah McCoy atua esta noite no TMG, onde apresenta o seu disco de estreia, “Blood Siren”, editado em janeiro pela Blue Note.

O concerto faz parte de uma digressão por sete cidades portuguesas após uma primeira passagem pelo nosso país em março. A compositora e intérprete tem sido apresentada como tendo um pouco de Bessie Smith, de Amy Winehouse, de Janis Joplin e algo de Tom Waits e de Fiona Apple. Também Kurt Weill não desgostaria do seu universo. Todas estas referências estéticas podem ajudar quem ainda não a conhece a descobrir Sarah McCoy, nascida em Nova Iorque e dona de uma voz e carisma únicos. O seu primeiro trabalho discográfico foi produzido por Renaud Letang (Feist, Manu Chao, Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin) e pelo conceituado pianista canadiano Chilly Gonzales com quem a norte-americana se cruzou em 2017 no festival ARTE Concert, em Paris – onde reside atualmente.