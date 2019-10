Festival de Teatro da Covilhã até dia 9

Vêm aí nove dias de histórias representadas ao vivo na “cidade neve”. O Festival de Teatro da Covilhã começa esta quinta-feira e estará em cena até 9 de novembro com dez espetáculos no auditório do Teatro das Beiras, que organiza o evento.

Este ano, o festival tem peças para todos os gostos, incluindo no programa marionetas, reflexões sociais e humanas, a persistência da cultura, o 25 de Abril, o primeiro homem na Lua, as «questiúnculas entre galegos e portugueses», a literatura de Gil Vicente e de Alves Redol e ainda uma experiência sensorial musical. Cabe à companhia espanhola Teatro del Norte abrir as hostilidades esta noite (21h30), com a peça “Pasajero de las sombras”, com dramatização e encenação de Etelvino Vazquez. Amanhã, à mesma hora, o protagonismo é do Teatro do Montemuro, que apresenta uma criação de Ricardo Alves “O último julgamento”. Sábado é dia de “Os Anos que Abalaram o (nosso) Mundo! (Crónicas e cenas do 25 de abril)”, de José Leitão, pela Teatro Art’Imagem.

Segunda-feira, a semana começa com duas sessões – às 11 horas e 14h30 – de “Um mundo mágico”, do Teatro das Beiras,criado a partir da obra de Alves Redol. No dia 5 (14h30) sobe ao palco “Armstrong”, uma peça com recurso a multimédia do Teatro Extremo. Nessa noite o auditório covilhanense recebe também os “Bonecos de Santo Aleixo”, um espetáculo de marionetas do CENDREV, de Évora. As figuras tradicionais são também estrelas na quarta-feira, com “Florival – o pequeno pastor”, da Urze Teatro, que estará em cena às 11 horas e 14h30. O calendário prossegue no dia seguinte com “Auto da Índia”, de Gil Vicente, revisitado por Filipe Crawford, do Teatro Estúdio Fontenova, em duas sessões no mesmo horário. Para 8 de novembro está programado “Entremezes”, do Teatro das Beiras”, com encenação de José Carretas. O festival termina no dia 9 de novembro, com o «concerto hipnótico e minimalista» do Proyecto Voltaire – Música de Mobiliario criado por Antonio Campos, Rafa Campos e Rafael Rivera.