Preços das portagens deverão manter-se inalterados em 2020

Os preços das portagens vão manter-se no próximo ano, de acordo com os dados da inflação de outubro, sem habitação, que servem de referência para a definição das novas taxas. É o primeiro ano de manutenção dos preços após três anos consecutivos de subidas.

Em outubro, segundo a estimativa rápida divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a variação homóloga do índice de preços no consumidor, excluindo os preços da habitação, fixou-se nos -0,10 por cento. Apesar de a taxa ser negativa, é assumido um valor zero.

As concessionárias das autoestradas têm até 15 de novembro para apresentar as propostas de atualização das portagens ao Governo. O valor do INE ainda terá de ser confirmado com a publicação dos dados definitivos, marcada para o próximo dia 13.