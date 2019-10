Peça de Goldoni é a 104ª produção do Teatro das Beiras

O Teatro das Beiras estreia esta quinta-feira a sua 104ª produção, uma peça de teatro de Carlo Goldoni (1707-1793) encenada por Gil Salgueiro Nave. “A Bela Verdade” está em cena no auditório da companhia da Covilhã às 21h30.

Trata-se de uma das obras mais originais e a mais autobiográfica do dramaturgo italiano, que é representado pelo personagem Lorano Glodoci, um escritor de peças. Esta criação é um quadro de costumes sobre o mundo do teatro, dos artistas, do palco e, simultaneamente, uma reflexão sobre o entendimento e a forma que Goldoni encontra para expor o seu conceito da “verdade” teatral. Em “A Bela Verdade” o autor apresenta os ingredientes para um teatro que substitua os arquétipos já desgastados dos personagens/ máscara da “comedia del’arte” por personagens de carácter realista e rosto humano, anunciadores de mudanças sociais que inevitavelmente se aproximavam com as alterações políticas do tempo.

Em palco, uma companhia ensaia o drama jocoso “As bodas”. Atores e empresário solicitam a Glodoci, o autor, para que escreva um novo argumento capaz de interessar e motivar o público. O autor aceita, não sem dificuldade, compor uma nova obra. A partir de então, atores e empresário todos lhe apresentam exigências, mas o enfadado autor consegue impor os seus critérios e escreve uma “obra-verdade”, exatamente a que se está representando. A interpretação é de Fernando Landeira, Hâmbar de Sousa, Inês Barros, Roberto Jácome, Sílvia Morais, Susana Gouveia e Tiago Moreira. A propósito desta produção, terá lugar no sábado (18 horas), no café do Teatro das Beiras, uma conversa com Fernando Paulouro Neves e Gil Salgueiro Nave. A peça continua em cena até dia 19 – exceto domingo e segunda-feira –, sempre às 21h30.