Orquestra Sem Fronteiras dá Concerto de Reis no Fundão

A Orquestra Sem Fronteiras, dirigida pelo maestro Martin Sousa Tavares, vai dar um Concerto de Reis no domingo (11h30) no auditório d’A Moagem, no Fundão. A entrada é gratuita.

O repertório escolhido assenta num conjunto de obras de Charles Ives, Joseph Haydn, João Sousa Carvalho e Wolfgang Amadeus Mozart «para pensar o tempo e o lugar em que vivemos», adianta a orquestra, que terá como solista o clarinetista Rodrigo Orviz. Sediada em Idanha-a-Nova, a Associação Orquestra Sem Fronteiras existe para apoiar e fixar o talento jovem no interior do país, combatendo o abandono do ensino da música e premiando o mérito académico.