Janeiras encerram programa da “Guarda Cidade Natal”

Mais um ano de tradição na cidade mais alta. No próximo domingo (18 horas) o grande auditório do TMG volta a receber o espetáculo das janeiras onde participam 17 grupos de cantares de coletividades e associações de freguesias do concelho. Na lista dos protagonistas deste espetáculo estão a A.D.C. Alfarazes (Grupo de Concertinas Gotinha de Água), Associação da Sequeira (Grupo de Cantares da Sequeira), Centro Cultural Guarda (Rancho Folclórico do Centro Cultural da Guarda) e Centro Cultural Marmeleiro (Grupo de Cantares do Marmeleiro). A A.C.D. Rapoula (Grupo de Cantares da Rapoula), Grupo Coral Pedras Vivas, Grupo de Cantares da Arrifana, Centro Social Póvoa do Mileu (Grupo de Cavaquinhos da Póvoa do Mileu) e Grupo Social Desportivo Quinta de Gonçalo Martins (Grupo de Cantares Vozes da Quinta) são outros dos convidados.

O concerto contará ainda com o NDS (Grupo de Cantares A Mensagem de São Miguel), Centro Cultural de Famalicão da Serra (Grupo de Cantares Cantarinhas de Famalicão da Serra), Rancho Folclórico Casa de Saúde Bento Menni (Ó da Guarda), Grupo de Cantares das Lameirinhas, Grupo de Cantares da Faia, Grupo Coral de Maçainhas, Grupo de Cantares Sete Vozes de Vila Fernando. Ao todo, cerca de 350 elementos irão participar no espetáculo comunitário com direção artística de Edgar Valente e Ricardo Coelho, que fará o encerramento oficial do programa da “Guarda Cidade Natal”. O bilhete custa 1 euro e o valor irá reverter totalmente para uma instituição de solidariedade social do concelho.