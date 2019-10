Mostra de teatro “MOSTO” em Figueira de Castelo Rodrigo

A “MOSTO – Mostra de Teatro para Todos” começa esta sexta-feira em Figueira de Castelo Rodrigo com quatro espetáculos na Casa da Cultura e no Ginásio Clube Figueirense.

Organizada pela Cooperativa Artística da Raia Beirã (CARB), com o apoio do município, a iniciativa decorre até dia 18. “Beatriz e o Peixe Palhaço”, de Moncho Rodriguez e interpretação de Elsa Pinho, é a primeira proposta e está em cena amanhã às 10h30 e 15h30. No sábado (16 horas), também na Casa da Cultura, será apresentada a peça “Mestre Grilo cantava e a Giganta dormia”, de Aquilino Ribeiro, pelo Filandorra – Teatro do Nordeste. No domingo, à mesma hora, sobe ao palco “Foi por esse amor”, de João Guisande, que será reposto na segunda-feira. A “MOSTO” termina no dia 18 no Ginásio Clube Figueirense com “Nada é o que já foi – Contos e Lendas da Amazónia”, do Teatro do Calafrio, com interpretação de Luciano Amarelo.